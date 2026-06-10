خالد جاد الله: الأهلي يوفر كل عوامل النجاح لحسين عموته

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة الأحمر توفر جميع المقومات التي تساعد أي مدير فني على النجاح، مشيرًا إلى أن حسين عموتة يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نتائج مميزة مع الفريق.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" : "الأهلي يوفر كل عوامل النجاح لحسين عموتة، سواء من خلال القاعدة الجماهيرية الكبيرة أو الاستقرار المالي، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف: "عموتة من المدربين الذين يفضلون الانضباط ولا يحبذون تدليل اللاعبين، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وتحدث عن تنظيم كأس العالم، قائلًا: "العالم بأكمله سيظل يتحدث عن النسخة التي أقيمت في قطر، لما شهدته من نجاحات كبيرة، بينما نشاهد أمورًا مثيرة للجدل في البطولة المقامة بأمريكا، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات".

وأشار إلى استغرابه من بعض القرارات المتعلقة بالبطولة، مؤكدًا أن هناك مواقف كان من المفترض أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم موقف أكثر وضوحًا تجاهها.

وعن منتخب مصر، أوضح جاد الله أن حسام حسن استغل المباريات الودية لتجربة أكثر من لاعب في الخط الأمامي، بحثًا عن التشكيل الأنسب قبل مواجهة بلجيكا.

وأضاف: "حسام حسن يعلم جيدًا إمكانات لاعبيه، لكن تألق زيكو في مباراتي روسيا والبرازيل أربك حساباته بشكل إيجابي وفتح الباب أمام خيارات جديدة".

وكشف جاد الله أن أحد لاعبي المنتخب تحدث معه بشأن تأثير بعض التحليلات الإعلامية على اللاعبين، قائلًا: "أحد اللاعبين أخبرني أن بعض البرامج تتحدث كثيرًا عن التشكيل المتوقع، وعندما لا يجد بعض اللاعبين أسماءهم ضمن الترشيحات يشعرون بالضيق".

وشدد على أهمية مواجهة بلجيكا، قائلًا: "إذا نجح منتخب مصر في تحقيق التعادل أمام بلجيكا فسيكون ذلك دفعة معنوية كبيرة للغاية".

واختتم تصريحاته بتوقعاته لنتائج المنتخب في دور المجموعات، مؤكدًا: "أتوقع خسارة مصر أمام بلجيكا، والتعادل مع إيران، والفوز على نيوزيلندا، وأرى أن المنتخب قادر على المنافسة بقوة على التأهل وإنهاء الدور الأول في مركز متقدم بالمجموعة".