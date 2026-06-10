غير مسيرتي الكروية بالكامل.. جدو عن حسن شحاتة: لولا دعمه ليا ما كنتش وصلت للمكانة دي

أكد محمد ناجي جدو مهاجم منتخب مصر السابق أن الكابتن حسن شحاتة كان له دور كبير في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه كان أحد أهم الداعمين له في مرحلة مهمة من مشواره مع كرة القدم.

وقال جدو خلال تصريحاته في برنامج “اللعيب” إن حسن شحاتة “كان له فضل كبير بعد الله” في استمراره وتقديمه لمستوى مميز، موضحًا أنه وقف بجانبه في وقت شكك فيه الكثيرون بقدراته، ومنحه الثقة والدعم الكامل حتى تمكن من إثبات نفسه داخل الملعب.

وأضاف جدو أنه يوجه الشكر والتقدير للكابتن حسن شحاتة، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مؤكدًا أنه يظل رمزًا كبيرًا وله مكانة خاصة في قلبه لما قدمه له من دعم وتشجيع.

من جانبه، أشاد حسن شحاتة بمحمد ناجي جدو، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقدم مستويات قوية مع المنتخب الوطني، وكان دائمًا حاضرًا في اللحظات الحاسمة، ويمتلك قدرة على صناعة الفارق في المباريات المهمة.

وأوضح شحاتة أن جدو كان من العناصر التي اعتمد عليها خلال فترة تدريبه للمنتخب، مشيرًا إلى أنه كان لاعبًا مقاتلًا ويجيد استغلال الفرص، وساهم بشكل واضح في تحقيق نتائج إيجابية خلال تلك الفترة.