محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترقية 1528 من المعلمين والأخصائيين بتعليم القليوبية

ترقية العاملين بالتربية والتعليم
ترقية العاملين بالتربية والتعليم

اعتمد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة ترقيات 1528 من شاغلي وظائف المعلمين من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم 340 بتاريخ 20 أبريل 2026،، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار ترقية بإجمالي عدد 1528 مستحقًا، من شاغلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وإخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، من دفعة 2019، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.


جاء قرار محافظ القليوبية في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 337 لسنة 3026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين، اعتبارا من 16/4/2026.
كما تضمن القرار منح المرقين بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لاعتماد المحافظ، على أن يبدأ صرف بدل الاعتماد اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع التأكيد على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره بمعرفة الجهات المختصة.
كما أكد الدكتور ياسر  محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛ أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ضياء العوضي

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

فرح الزاهد

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

مسرحية سندريلا المصرية

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

