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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد غياب 6 سنوات .. مصر تستعيد عضويتها في مجلس إدارة "إياتا”

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل نجاحات قطاع الطيران المدني المصري، نجحت مصر للطيران في استعادة عضويتها بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بعد غياب استمر ست سنوات، وذلك خلال الانتخابات التي اجريت  على هامش أعمال الجمعية العمومية الـ82 للاتحاد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2026.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد ممثلًا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها مصر للطيران داخل مجتمع النقل الجوي الدولي، وتعيدها إلى واحدة من أهم منصات صنع القرار في مجال صناعة الطيران العالمية.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لجهود وزارة الطيران المدني واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور المصري داخل المنظمات الدولية المتخصصة، وترسيخ مكانة مصر ودورها المؤثر في صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن انتخاب مصر للطيران لعضوية مجلس إدارة الإياتا يمثل تقديرًا دوليًا للدور الذي تقوم به الشركة الوطنية، ويعكس ثقة أعضاء الاتحاد في الخبرات والكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل صناعة النقل الجوي العالمي.

وأضاف عادل  أن استعادة هذا المقعد تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع شركات الطيران الأعضاء ودعم المبادرات التى تهدف إلى تطوير الصناعة ومواجهة التحديات العالميه ، بما يخدم مصالح قطاع الطيران المدنى  .

ويُعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) المظلة الرئيسية لشركات الطيران حول العالم، إذ يضم أكثر من 370 شركة طيران تمثل النسبة الأكبر من حركة النقل الجوي العالمية، فيما يضطلع مجلس إدارته بوضع التوجهات الاستراتيجية للاتحاد ومتابعة القضايا الرئيسية المرتبطة بمستقبل الصناعة، بما في ذلك الاستدامة والتحول الرقمي وتطوير معايير السلامة والكفاءه .

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