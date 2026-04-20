محافظ القليوبية يكرم سائقين لمشاركتهما في السيطرة على حريق بالقناطر الخيرية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلًا من عواد موسى سيد ومحمد أسامة محمد لتكريمهما ومنحهما شهادتي تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لدورهما في مواجهة الحريق الذي اندلع بثلاثة مصانع بمدينة القناطر الخيرية.



وجاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، حيث أشاد المحافظ بالدور الذي تم خلال التعامل مع الحريق، وجهود فتح ممرات ساهمت في تمكين قوات الحماية المدنية من الوصول إلى موقع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأكد المحافظ أن ما قام به السائقان يأتي في إطار الواجب والمسؤولية، مشيرًا إلى أن سرعة التعامل مع الحريق وتكامل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية، أسهما في السيطرة على الموقف والحد من الخسائر.

وشدد على أن المحافظة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يقدمون نماذج مشرفة في أوقات الأزمات، مؤكدًا استمرار دعم وتكريم كل من يسهم بإخلاص في خدمة المجتمع.

من جانبهما، أعرب المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أن دافعهما كان المساهمة في السيطرة على الحريق ومنع تفاقمه، وأن هذا التكريم يُعد وسام تقدير لكل عامل يؤدي واجبه بإخلاص في أصعب الظروف.