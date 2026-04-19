محافظ القليوبية في جولة مفاجئة بقرية "بلتان" لتطوير المنظومة المرورية بالمنطقة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بقرية "بلتان" التابعة لمركز طوخ، وذلك للوقوف على عدد من الملفات الخدمية على أرض الواقع، وبحث آليات التعامل الفوري معها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ خلال جولته مسار طريق "بلتان - طوخ"، المقرر إدراجه ضمن خطة الرصف والتطوير للعام المالي المقبل.

وأكد أن الطريق يمثل محورًا مروريًا حيويًا يربط الطريق الزراعي السريع بطريق "خط 12"، الذي يُعد أحد أهم المحاور الرابطة بين مدينة بنها ومدينة القناطر الخيرية، بما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية وتيسير حركة التنقل بين مراكز المحافظة.

تطوير المنظومة المرورية

وخلال الجولة، تم استعراض عددًا من المقترحات لتطوير المنظومة المرورية بالمنطقة، من بينها إنشاء محور مروري جديد للقضاء على التكدسات التي يشهدها موقف قرية بلتان، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن المظهر الحضاري للمنطقة، حيث وجّه المحافظ بدراسة تلك المقترحات بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للاعتبارات الفنية والهندسية.

وفي هذا الإطار، وجّه محافظ القليوبية رئيس مدينة طوخ باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع كافة أشكال الإشغالات والتكدسات العشوائية بمنطقة موقف بلتان الحالي، مع حظر تواجد السيارات و"التكاتك" بشكل غير منظم، والتنسيق العاجل لإنشاء موقف بديل منظم خارج الكتلة السكنية المزدحمة، بما يحقق الانضباط المروري ويوفر بيئة آمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ في ختام جولته استمرار المتابعة الميدانية اليومية، وعدم التهاون في مواجهة أي مظاهر عشوائية، مشددًا على أن تحقيق الانضباط في الشارع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.