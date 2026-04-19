وكيل تعليم القليوبية يفاجئ مدارس الشموت ببنها ويحيل المقصرين للتحقيق

أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس قرية الشموت التابعة لمركز بنها، جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، ووفق توجيهات الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وشملت الجولة مدارس: الشهيد علاء حبشي الابتدائية، الشموت الثانوية، والشموت الإعدادية.



وتابع وكيل تعليم القليوبية انتظام الدراسة داخل الفصول، ومدى التزام المعلمين بتنفيذ التقييمات اليومية، بالإضافة إلى مراجعة نسب الحضور والانضباط العام داخل المدارس.



وخلال الجولة، قرر وكيل المديرية إحالة مدير إحدى المدارس وعدد من المعلمين للتحقيق العاجل، وذلك بسبب التقاعس في متابعة التقييمات وعدم تحقيق الانضباط المطلوب داخل المدرسة، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية لن يتم التهاون معه.



كما شدد أشرف على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية، وتفعيل التقييمات بشكل منتظم، بما يضمن قياس مستوى الطلاب أولًا بأول، والعمل على تلافي أية ملاحظات بشكل فوري.



كما حرص وكيل المديرية على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، والاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، موجهًا بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على التفوق والابتكار.



وفي المقابل، أثنى وكيل المديرية على عدد من المعلمين المتميزين والملتزمين داخل المدارس، مشيدًا بجهودهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق الانضباط الكامل وجودة التعليم.



واختتم الجولة بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة بكافة مدارس المحافظة، لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.