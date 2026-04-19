لمتابعة سير العمل.. محافظ القليوبية يتفقد مواقع توريد القمح

أعلنت محافظة القليوبية عن تنظيم جولة ميدانية للدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، لمتابعة سير أعمال موسم توريد القمح بالمحافظة.

تفقد الصوامع

وأشارت المحافظة إلى أن الجولة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يستهل المحافظ جولته بتفقد شونة مطحن بنها، ثم يتوجه بعدها إلى مجمع صوامع مدينة بنها، للاطلاع على انتظام عمليات الاستلام والتخزين، والتأكد من جاهزية المواقع لاستقبال الكميات الموردة من القمح.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمنظومة توريد القمح، وضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة خلال موسم الحصاد.