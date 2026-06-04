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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمبيعات 130 ملياراً في 2025.. مجموعة طلعت مصطفى تتربع على عرش الساحل الشمالي منفردة

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

كشف تقرير صادر عن شركة The Board Consulting، عن استمرار هيمنة مجموعة طلعت مصطفى على سوق الساحل الشمالي، بعدما استحوذت على نحو 38% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته الإجمالية نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

وأوضح التقرير، أن الساحل الشمالي استحوذ على 36% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي مبيعات بلغ 1.2 تريليون جنيه من إجمالي سوق وصلت مبيعاته إلى 3.2 تريليون جنيه، ما يعكس التحول الكبير الذي تشهده المنطقة باعتبارها أحد أهم محركات النمو العقاري في مصر.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة طلعت مصطفى واصلت تعزيز موقعها كأكبر مطور عقاري مبيعًا في الساحل الشمالي، مدفوعة بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع "ساوث ميد"، والذي وصفه التقرير بأنه مشروع عملاق يقود جانبًا كبيرًا من النشاط البيعي في المنطقة.

وخلال عام 2025 وحده، سجلت المجموعة مبيعات بلغت 130 مليار جنيه، لتتصدر قائمة المطورين الأعلى مبيعًا في الساحل الشمالي، في وقت بلغت فيه مبيعات أكبر ثلاثة مطورين بالسوق نحو 255 مليار جنيه، بما يمثل 50% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال العام.

ووفقًا للتقرير، يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 5,500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة شاطئية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله أحد أكبر المشروعات الساحلية الجاري تطويرها في مصر، ويضم المشروع مزيجًا متنوعًا من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتوين هاوس والتاون هاوس والفيلات والوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وأكد التقرير أن المشروع يعتمد على مجموعة واسعة من المقومات الجاذبة، من أبرزها مارينا دولية ونادٍ لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، إلى جانب ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا تسمح بإطلالات بحرية واسعة داخل المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، ومجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركزًا دوليًا للعافية والاستشفاء، وفنادق خمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركزًا تجاريًا دوليًا، بالإضافة إلى منطقة "كيما بيتش".

وأشار التقرير إلى أن مجموعة طلعت مصطفى توفر واحدة من أكثر الحزم التمويلية تنافسية في السوق العقارية الساحلية، حيث تبدأ مقدمات الحجز من 1.5% فقط، مع فترات سداد تمتد حتى 15 عامًا.

وفي فئة الشاليهات، أوضح التقرير أن المشروع يطرح شاليهات بغرفتي نوم وإطلالة بحرية بمساحة 97 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 12 مليون جنيه، مع مقدم يبدأ من 212 ألف جنيه فقط وأقساط ربع سنوية تبلغ 63.9 ألف جنيه.

أما في فئة التوين هاوس، فتبدأ الأسعار من 41.5 مليون جنيه لوحدة بمساحة 231 مترًا مربعًا وإطلالة بحرية، مع مقدم يبدأ من 712 ألف جنيه وأقساط ربع سنوية بنحو 213 ألف جنيه.

وفي قطاع الفيلات، يطرح المشروع فيلات مكونة من أربع غرف نوم بمساحة 329 مترًا مربعًا وبأسعار تبدأ من 59.7 مليون جنيه، مع مقدم حجز يبلغ نحو 1.12 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تقدر بنحو 337 ألف جنيه.

كما يوفر المشروع فيلات فاخرة مطلة مباشرة على البحر بمساحات تصل إلى 501 متر مربع، بأسعار تبدأ من 91.2 مليون جنيه، مع مقدم يبدأ من 1.79 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تبلغ 539 ألف جنيه.

وأكد التقرير أن مرونة السداد التي يقدمها مشروع "ساوث ميد"، والمتمثلة في مقدم 1.5% وفترات سداد تصل إلى 15 عامًا، تخلق عرضًا تمويليًا جاذبًا للغاية من حيث قيمة الدفعة الأولى وحجم الأقساط الدورية.

وعلى صعيد التوسعات المستقبلية، كشف التقرير أن المجموعة تستعد لإطلاق وحدات سكنية تحمل علامة "فورسيزونز" العالمية داخل المشروع، في خطوة تستهدف تعزيز قطاع الضيافة الفاخرة ورفع جاذبية الساحل الشمالي أمام العملاء المحليين والدوليين.

كما سلط التقرير الضوء على التقدم القوي في أعمال الإنشاءات داخل المشروع، مؤكدًا الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولى بالكامل، مع استهداف بدء أولى عمليات التسليم خلال عام 2028.

واعتبر التقرير أن سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم أصبحت من أهم معايير المنافسة في السوق العقارية الساحلية، إلى جانب المبيعات، وهو ما يمنح المشروعات التي تحقق تقدمًا إنشائيًا ملموسًا ميزة تنافسية إضافية.

وأضاف أن إطلاق الوحدات المرتبطة بعلامات الضيافة العالمية، وعلى رأسها مشروع فورسيزونز داخل "ساوث ميد"، يعكس تحول الساحل الشمالي إلى وجهة عقارية وسياحية عالمية تستهدف شريحة العملاء الباحثين عن المنتجات فائقة الفخامة والتجارب السكنية المرتبطة بأشهر العلامات الدولية.

الساحل شمالى مصر

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