محافظ القليوبية يوجه بمتابعة ملف التصالح ومواجهة مخالفات البناء

عقدت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإعداد تقرير شامل يُعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من قرارات.



ويأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1098 لسنة 2026 بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر، بما يتيح مزيدًا من التيسيرات للمواطنين ويعزز من فرص تقنين الأوضاع.



وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها وتفعيل آلية طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على التقدم بطلبات التصالح ومتابعة طلبات التصالح التي تم رفضها لعدم استكمال المستندات والعمل على تذليل أسباب الرفض حال استيفائها و متابعة التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.



كما تم التأكيد على سرعة فحص الطلبات والرد على المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، بما يسهم في ضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائية.



وشدد محافظ القليوبية على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى باعتباره قضية أمن قومي، مع ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، ورفع تقارير دورية بما يتم اتخاذه من إجراءات للعرض عليه.