في ثانوية عامة | قرار عاجل لمحافظ القليوبية يخص طالبة مطرودة من البيت

كلف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بنقل طالبة بالصف الثالث الثانوي من الشارع إلى مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها، بعدما تخلى عنها والداها واصبح الشارع مأوى لها.



وأعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تكفله بكافة الاحتياجات الأساسية لطالبة بالصف الثالث الثانوي من مدينة شبرا الخيمة، بعد تعرضها لظرف إنساني صعب تمثل في طردها من منزل أسرتها نتيجة خلافات أسرية بين الوالدين.

وأكد وكيل الوزارة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، مشددًا على التعامل مع الحالات الإنسانية باعتبارها أولوية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطالبة يوم الأحد المقبل بمكتبه، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، وعلى رأسها نقل قيدها من إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية إلى إدارة بنها التعليمية نظرًا لظروفها الأسرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطالبة آلاء “أ”، المقيدة بشعبة علمي علوم بمدرسة قاسم أمين الرسمية للغات، للطرد من منزل أسرتها، ما اضطرها للمبيت في الشارع قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتقيم حاليًا لديها بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها.

معاناة الطالبة

كشفت الطالبة عن معاناتها، مؤكدة فقدانها بطاقتها الشخصية وعدم قدرتها على استخراج بدل فاقد، ما يهدد دخولها امتحانات الثانوية العامة، إلى جانب فقدان كتبها وأدواتها الدراسية في توقيت حرج من العام الدراسي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الطالبة نفسيًا وتعليميًا، وتمكينها من استكمال دراستها وأداء امتحاناتها دون أي معوقات.