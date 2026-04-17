وفاة شاب بقرص حفظ الغلال في القليوبية

شهدت مدينة بنها واقعة إقدام شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، من قرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على تناول قرص من مادة حفظ الغلال السامة، في محاولة لإنهاء حياته.



وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى جامعة بنها في حالة حرجة، حيث حاول الفريق الطبي إسعافه وتقديم الرعاية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بحالة تسمم حاد، وتم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم فيه إخطار جهات التحقيق لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.