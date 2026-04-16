استلام 8 طن قمح بصوامع وشون القليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية عن بدء استقبال محصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث تم استلام 8 أطنان في أول أيام التوريد بالمحافظة، بصوامع وشون القليوبية.



وتم إنشاء غرفة عمليات مركزية داخل الديوان العام للمديرية برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة سير عمليات التوريد أولًا بأول، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية، بهدف متابعة الاستلام والتعامل الفوري مع أي معوقات.

استلام القمح

وأكدت المديرية أن استلام القمح يتم من خلال لجان فنية متخصصة لفحص المحصول والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، وذلك في جميع مواقع التخزين التابعة لها على مستوى المحافظة.

كما تم تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلي داخل 11 موقعًا تخزينيًا موزعة بأنحاء المحافظة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 327 ألف طن، بعد إجراء المعاينات اللازمة لضمان جاهزية المواقع.

وأوضحت المديرية أنه تم اختيار مواقع التخزين بحيث تكون قريبة من المزارعين وموردي القمح، لتسهيل عملية التوريد وتشجيعهم على التسليم للدولة بأسعار عادلة ومحفزة.

وتشمل مواقع الاستلام صومعة بنها، ومركز تجميع مطحن بنها، وهنجر كفر شكر، وهنجر شبلنجة، وشونة كفر سعد، وهنجر شبين القناطر، وصومعة الهدى، وصومعة شبرا بغرب شبرا الخيمة، وصومعة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وصومعة عرب العليقات بمركز الخانكة، وغيرها من المواقع التخزينية المعتمدة.

وتتراوح أسعار توريد إردب القمح هذا العام بين 2400 و2500 جنيه حسب درجة النظافة، حيث سجل إردب درجة 23.5 نحو 2500 جنيه، ودرجة 23 نحو 2450 جنيهًا، ودرجة 22.5 نحو 2400 جنيه، وهي أسعار محفزة للمزارعين مقارنة بالأسعار العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا بالمحافظة يبلغ 41025 فدانًا، فيما يبلغ المستهدف توريده هذا الموسم 61500 طن، مشيرًا إلى متابعة أعمال الحصاد والدراس من خلال لجان نوعية بالإدارات الزراعية.

وأضاف أنه تم حتى الآن حصاد 46 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام عمليات الحصاد والتوريد خلال الموسم.