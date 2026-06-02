أسامح السارق إزاي .. عم شعبان يروي كواليس مفاجئة عن لص إيراد الجرايد

استضاف الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " من ماسبيرو" المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، عم شعبان بائع الجرائد الذي تعرض للسرقة.



وقال عم شعبان :" في يوم الحادث انا كنت نايم وكنت ببيع الجرائد في اول يوم العيد ولميت فلوسي وحطتها في الدرج ونمت مكاني ".

وأضاف عم شعبان :" لما صحيت من النوم وفتحت الدرج ملقتش الفلوس وجاتلي حالة ذهول وشلت الجرائد وروحت البيت ".

وتابع عم شعبان :" تاني يوم عرفت إن الفيديو انتشر على النت وكنت عارف إن كاميرات المراقبة جابت واقعة السرقة ".

وأكمل عم شعبان :" السارق خد الفلوس والسجاير والولاعة ولما شفت الفيديو نزلناه على النت لقيت رئيس المباحث في حلوان بيرن عليا ورحت القسم وعملنا محضر وأشكر الشرطة على مجهوداتها في القبض على السارق ".

وتابع عم شعبان :" والد السارق جالي انهاردة وطلب إني أسامحه وانا أسامحه إزاي ".