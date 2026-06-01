أحمد موسى يسلط الضوء على مأساة عم شعبان في حلوان.. ويطالب بتحرك عاجل لضبط المتهم

في حلقة مؤثرة من برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، تناول الإعلامي أحمد موسى واقعة بائع الجرائد المسن المعروف باسم “عم شعبان” في منطقة حلوان، بعد انتشار مقطع فيديو وثّق تعرضه للسرقة، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حديثه، أشار موسى إلى أن الفيديو أصبح محور اهتمام الرأي العام، موضحًا أن “عم شعبان” كان يعمل في يوم العيد رغم الإرهاق الشديد، قبل أن يتعرض لواقعة استغل فيها أحد الأشخاص لحظة نومه ليقوم بسرقة الأموال التي جمعها من عمله اليومي ومساعدات المواطنين، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد له عند عودته إلى منزله.

وأكد مقدم البرنامج أن ما حدث لبائع الجرائد يمثل واقعة إنسانية مؤلمة، خاصة أنه يعتمد على عمله البسيط في الشارع لتوفير احتياجاته اليومية، مشددًا على ضرورة الوقوف إلى جانبه وعدم تركه في هذه الظروف الصعبة.

كما وجّه موسى مناشدة عاجلة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مطالبًا بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، مؤكدًا أهمية ردع مثل هذه الأفعال التي تمس كبار السن وأصحاب المهن البسيطة، وتثير غضب المجتمع.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إلى التدخل لدعم الحالة الإنسانية لبائع الجرائد، وتوفير مصدر دخل كريم له، يساعده على استكمال حياته بكرامة بعد ما تعرض له من ضرر نفسي ومادي.

كما طالب أيضًا محافظ القاهرة بدراسة إمكانية توفير كشك صغير أو مكان مخصص لبيع الصحف داخل منطقة حلوان، ليكون مصدر رزق ثابت وآمن لبائع الجرائد بدلًا من العمل في الشارع تحت ظروف قاسية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع “عم شعبان”، معبرًا عن أسفه الشديد لما تعرض له، ومؤكدًا أن هناك حالة من التعاطف الشعبي الواسع معه، وسط مطالبات متزايدة بسرعة التدخل ودعمه وإعادة الاستقرار إلى حياته.