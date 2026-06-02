رابط التقديم الإلكتروني في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.. سجل الآن

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2027م.

وحدد الأزهر الشريف، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026م لفتح باب التقديم والذي يستمر حتي الخميس 16 يوليو 2026م، وذلك عبر بوابة التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف.

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحد الأدنى لسن التقديم للمستوى الأول لرياض الأطفال في أول أكتوبر 2026 هو 4 سنوات، فيما يبلغ الحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، بينما يكون الحد الأدنى لسن التقديم للصف الأول الابتدائي 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن مسؤولية صحة البيانات المسجلة إلكترونيًا تقع على عاتق ولي الأمر، مع ضرورة اختيار نوع المعهد المراد التقديم إليه (عادي – نموذجي – خاص)، وكتابة اسم الطفل باللغة العربية دون استخدام أرقام أو رموز أو حروف أجنبية، مشددًا على أهمية متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بصفة مستمرة لمعرفة نتيجة التنسيق واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وأشار القطاع إلى أن الطفل المقيد بالمستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الدراسي المنقضي يُنقل مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون الحاجة إلى تقديم إلكتروني جديد، مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا أن التقديم بالمعاهد النموذجية يبدأ من المستوى الأول لرياض الأطفال فقط، بينما يجوز التقدم مباشرة للصف الأول الابتدائي بالمعاهد العادية حال توافر أماكن شاغرة ووفق الضوابط المنظمة لذلك.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية إلى سرعة التسجيل خلال فترة التقديم المعلنة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الأزهر الشريف لتيسير إجراءات القبول والتنسيق.

