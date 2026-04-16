تموين القليوبية: تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلي

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلى فى 11 موقع تخزينى موزعة بكافة أرجاء المحافظة بإجمالي سعة تخزينية ( ٣٢٧٠٠٠ طن ) بجميع أرجاء المحافظة.
وأشار وكيل وزارة التموين أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية دائمة داخل الديوان العام للمديرية لمتابعة عمليات التوريد ، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية التابعة لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات التي قد تواجه عمليات تسليمه.
يذكر ان مديرية تموين القليوبية قد تتسلم القمح المحلي من المزارعين من خلال لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية ؛ وذلك سيكون بجميع الصوامع التابعة للمديرية على مستوى المحافظة.
الجدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة قمح بمحافظة القليوبية هي ( ٤١٠٢٥ فدان ) والمستهدف توريده ( ٦١٥٠٠ طن ) قمح محلى .