السد العالي يتصدر .. أكبر 5 لاعبين سنا مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الحالي بمشاركة منتخب مصر الوطني.

ويفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي.

ويتصدر قائمة أكبر اللاعبين سنا مشاركة في بطولة كأس العالم عبر التاريخ، أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري، حيث شارك في مباراة الفراعنة أمام السعودية بكأس العالم 2018، بعمر 45 عاما و161 يوميا، طبقا لما ذكره الموقع الرسمي للفيفا.

أكبر اللاعبين سنا في تاريخ مشاركات كأس العالم

1- عصام الحضري، منتخب مصر، بعمر 45 عاما و161 يوما

2- فريد موندارجون، منتخب كولومبيا، بعمر 43 عاما و13 يوما

3- روجيه ميلا، الكاميرون، 42 عاما و39 يوما

4- كريستيانو رونالدو، البرتغال، 41 عاما

5- بات جينينفر، أيرلندا الشمالية، بيتر شيلتون، إنجلترا، دينو زوف، إيطاليا وعلي بومنيجل، إيطاليا، جميعهم بعمر 40 عاما.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في عام 2022 بقطر.