نجم الزمالك السابق في زيارة لمستشفى الناس

حرص أيمن حفني نجم الزمالك السابق علي القيام بزيارة لمستشفى الناس لدعم المرضي

وقام حفني بالتقاط بعض الصور التذكاريه من داخل المستشفى

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن أزمة صلاح مصدق لاعب القلعة البيضاء السابق وإيقاف القيد التأديبي شبيهة بما مر به نادي الأهلي السعودي.

ذكرت المصادر أن أزمة صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق شبيهة بأزمة المهاجم الجامايكي لويس غرابان مع نادي الأهلي السعودي في عام 2022.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أصدر قرارا بإيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك فترتين قيد بسبب قضية المغربي صلاح مصدق وأحقيته في مبلغ 809 ألف دولار والاستئناف.

وتابعت المصادر ان الجامايكي غرابان اشتكى نادي الأهلي السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات مالية متأخرة.

أضافت ان غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت حكمًا لصالح غرابان وألزمت النادي الأهلي السعودي بسداد نحو 1.2 مليون دولار، مع فرض عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لفترتين ومنع تسجيل لاعبين جدد.

واصلت المصادر ان قرار الفيفا بالإيقاف التأديبي شكل صدمة كبيرة في صفوف نادي الأهلي السعودي في ظل استعدادات النادي للتعاقد مع صفقات سوبر.

واستطردت ان إدارة نادي الأهلي السعودي تقدمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وطلب ما يسمى التدابير الاحترازية وتعليق العقوبة مؤقتًا لحين الفصل النهائي في النزاع.

ولفتت المصادر إلي أن محكمة التحكيم الرياضية كاس وافقت علي الطعن مؤقتًا وأوقفت تنفيذ عقوبة منع تسجيل اللاعبين لفترتين والايقاف التأديبي ما سمح للنادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع لاعبين حتى يصدر الحكم النهائي في أصل القضية.

واختتمت المصادر ان نادي الزمالك يمكنه الاستفادة من سيناريو نادي الأهلي السعودي في المحكمة الرياضية الدولية والاستناد إليها باعتبارها سابقة لإنقاذه من قرار الإيقاف التأديبي.