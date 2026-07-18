قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
تفاصيل ومواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
هل الزواج فرض أم سنة؟.. إذا كنت ممن يرفضونه انتبه لـ7 حقائق
تحذير رسمي من واشنطن.. التوترات الأمنية تدفع أمريكا لمطالبة مواطنيها بتأجيل السفر إلى الشرق الأوسط
بمشاركة 20 طفلا.. انطلاق رحلة أبناء الجنوب إلى الإسكندرية ضمن مبادرة "أهلا بالصيف"
شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت
ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرنسا وإنجلترا في مواجهة حفظ ماء الوجه.. صراع البرونزية يشعل المونديال الليلة

فرنسا
فرنسا
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية حيث يصطدم منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة يسعى خلالها كل طرف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ضياع حلم التتويج باللقب.

ورغم أن المباراة لا تحمل قيمة النهائي المنتظر فإنها تمثل فرصة أخيرة للمنتخبين لإنهاء مشوارهما في البطولة بصورة إيجابية وحصد الميدالية البرونزية بعد الخروج المؤلم من الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الفرنسي قد ودع المنافسات عقب خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد في مباراة لم يقدم خلالها "الديوك" المستوى الذي ظهروا به خلال الأدوار السابقة بينما تلقى المنتخب الإنجليزي صدمة جديدة بعدما فرط في تقدمه أمام الأرجنتين ليخسر بنتيجة 2-1 ويواصل مسلسل الإخفاقات في الأدوار الحاسمة.

ديشان يبحث عن نهاية تليق بمشواره

تحمل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان الذي يستعد لختام رحلته مع منتخب فرنسا عقب نهاية البطولة منهياً مسيرة استمرت 14 عاماً حقق خلالها العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2018 وبلوغ نهائي نسخة 2022 إضافة إلى الوصول لنصف النهائي في النسخة الحالية.

ويأمل ديشان في توديع منصبه بميدالية برونزية جديدة تضاف إلى سجل المنتخب الفرنسي بعدما أكد عقب الخروج من نصف النهائي أن فريقه مطالب بالرد داخل الملعب وإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.

توخيل يسعى لتغيير الصورة

في المقابل يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء وسط حالة من الإحباط بعد ضياع فرصة بلوغ النهائي إلا أن المدير الفني الألماني توماس توخيل يطمح لتحقيق أول ميدالية برونزية في تاريخ "الأسود الثلاثة" وتحسين الصورة قبل إسدال الستار على البطولة.

ومن المنتظر أن يجري توخيل عدة تعديلات على تشكيلته الأساسية في ظل الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون خلال المباريات الماضية مع منح الفرصة لعدد من العناصر التي لم تحصل على دقائق كافية وعلى رأسها كوبي ماينو وأولي واتكينز.

صراع الهدافين يزيد الإثارة

ولا تقتصر أهمية اللقاء على المنافسة على المركز الثالث بل يمتد الصراع أيضاً إلى سباق هدافي البطولة حيث يتطلع قائد فرنسا كيليان مبابي إلى تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على الحذاء الذهبي مستفيداً من قدراته الهجومية الكبيرة.

وفي الجانب الآخر يأمل قائد إنجلترا هاري كين في إنهاء البطولة بصورة مميزة خاصة أن المباراة قد تكون الأخيرة له في كأس العالم مع اقترابه من عامه الثالث والثلاثين بينما يظل مستقبله الدولي محل تساؤلات.

كما يدخل جود بيلينجهام المنافسة على لقب الهداف بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة ما يمنح المواجهة طابعاً هجومياً رغم أنها تأتي خارج إطار النهائي.

تاريخ متوازن وطموحات مختلفة

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق له إنهاء البطولة في المركز الثالث خلال نسختي 1958 و1986.

أما المنتخب الإنجليزي فيسعى لتحقيق أفضل نتيجة له بعد لقب كأس العالم 1966 إذ لم يسبق له الفوز بالمركز الثالث بعدما خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسختي 1990 و2018.

وتحمل المواجهة أيضاً أهمية معنوية بالنسبة للإنجليز الذين يتطلعون لكسر عقدة فرنسا بعدما حققوا فوزاً واحداً فقط في آخر تسع مواجهات جمعت المنتخبين.

ورغم غياب بريق المباراة النهائية فإن مواجهة فرنسا وإنجلترا تعد اختباراً حقيقياً لشخصية المنتخبين حيث سيكون الفوز بالميدالية البرونزية بمثابة تعويض معنوي عن خيبة الإقصاء ورسالة أخيرة قبل إسدال الستار على مشوارهما في البطولة.

ومع امتلاك المنتخبين مجموعة من أبرز نجوم العالم ينتظر عشاق الكرة مواجهة قوية ومفتوحة قد تشهد أهدافاً كثيرة في ظل رغبة كل فريق في إنهاء البطولة بانتصار يخفف من مرارة ضياع حلم اللقب.

ملعب هارد روك منتخبا فرنسا وإنجلترا فرنسا وإنجلترا فرنسا إنجلترا كأس العالم ديدييه ديشان توماس توخيل مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح

مش هتتشاف.. مدحت شلبي ينصح محمد صلاح بعد أنباء انتقاله إلى تركيا

تريزيجيه ومصطفى شوبير

تريزيجيه يهنئ مصطفى شوبير بعقد القران

الزمالك

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان الزمالك اسم المدير الفني الجديد

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد