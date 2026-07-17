لوكاس ديني يعتذر لجماهير فرنسا: الحلم انتهى.. لكن القتال مستمر

وجّه الفرنسي لوكاس ديني، لاعب منتخب فرنسا، رسالة وداع واعتذار إلى جماهير بلاده عقب خروج الديوك من منافسات كأس العالم، مؤكدًا شعوره بالإحباط رغم فخره بتمثيل المنتخب.

وكتب ديني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":

"ها قد وصلنا إلى النهاية... نهاية الحلم. حلم طفل صغير، وبالتأكيد حلم آلاف الأشخاص الذين وقفوا خلفنا. نحن نتخيل دائمًا الكثير من الأشياء، وغالبًا ما نتخيل أجملها".

وأضاف: "لكن نهاية الحلم قد تكون قاسية أحيانًا، والاستيقاظ منه يكون أكثر مرارة. أصعب ما في الأمر اليوم هو إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن هذه الخيبة الكبرى".

وتابع: "أنا محبط من نفسي أولًا وقبل كل شيء، وأشعر بالخيبة من أجل هذا الفريق، ومن أجل كل الجهود التي بذلناها، ومن أجل هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وواصل لاعب المنتخب الفرنسي: "أفكر في كل من سافر لمساندتنا، وفي كل من دعمنا من فرنسا ومن جميع أنحاء العالم. كان دعمكم هو الوقود الذي حملنا طوال هذه الرحلة".

واختتم ديني رسالته قائلًا: "رغم هذه الخيبة الكبيرة، ما زلت فخورًا بتمثيل بلادنا بكل ما تتمتع به من تنوع وثراء، شكرًا لكم على كل شيء، على دعمكم وعلى كل هذه المشاعر. لقد كنتم مذهلين طوال البطولة".

وأردف: "الأمر لم ينتهِ بعد، فما زال أمامنا مركز على منصة التتويج لنذهب ونقاتل من أجله".