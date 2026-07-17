الفيفا يعلن طاقم تحكيم مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة منتصف ليل السبت، قبل إسدال الستار على منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية مساء الأحد.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ مباراة المركز الثالث عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (2-0) في الدور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب إنجلترا إلى اللقاء بعد هزيمته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (2-1).

وأسند "فيفا" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم فنزويلي بقيادة الحكم خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من خورخي أوريجو كمساعد أول، وتوليو مورينو كمساعد ثانٍ.

كما تم تعيين الحكم المغربي جلال جيد حكمًا رابعًا، فيما يتولى المغربي زكريا برينسي مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

طاقم تحكيم مباراة فرنسا وإنجلترا

حكم الساحة: خيسوس فالنزويلا (فنزويلا).

المساعد الأول: خورخي أوريجو (فنزويلا).

المساعد الثاني: توليو مورينو (فنزويلا).

الحكم الرابع: جلال جيد (المغرب).

الحكم المساعد الاحتياطي: زكريا برينسي (المغرب).