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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: الزمالك مطالب باستغلال فترة الإعداد

ميسي
ميسي
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل تقديم مستويات استثنائية مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن تحركاته داخل الملعب تمثل أحد أبرز أسباب تفوق المنتخب الأرجنتيني خلال بطولة كأس العالم.

وقال أحمد صالح، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن ميسي لا يكتفي بالتسجيل، بل يساهم في صناعة الأهداف بشكل مستمر في كل مباراة، وهو ما يعكس قيمته الفنية الكبيرة وتأثيره المباشر على نتائج منتخب الأرجنتين.

وأشار إلى أن منتخب إسبانيا نجح في التفوق على فرنسا بفضل قوة الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان العامل الأبرز في حسم المواجهة.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بالتأكيد أن نادي الزمالك مطالب باستغلال فترة الإعداد الحالية بأفضل صورة ممكنة، من أجل تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الزمالك بطولة كأس العالم كابتن محمد أبوالعلا منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا

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