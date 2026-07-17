الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. أمطار متوقعة وارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل واضح على مصر، وهو ما انعكس في ظهور ظواهر جوية غير معتادة، مثل فرص سقوط الأمطار خلال فصل الصيف، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

أمطار متوقعة في جنوب البلاد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الهيئة قد تعلن خلال الفترة المقبلة عن فرص لسقوط الأمطار في جنوب البلاد، موضحة أن الأسبوع المقبل قد يشهد هطول أمطار على بعض المناطق الجنوبية.

رطوبة مرتفعة تزيد الإحساس بالحرارة

وأوضحت أن البلاد تشهد منذ بداية فصل الصيف نسب رطوبة مرتفعة، وهي السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، رغم عدم تعرض البلاد حتى الآن لموجات حارة شديدة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت أن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 37 درجة مئوية.

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ودعت نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.