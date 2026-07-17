الاتحاد الأوروبي ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في النقل والطاقة والبيئة والمياه

عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والطاقة والبيئة والمياه ، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، وذلك استكمالاً لمسار الشراكة بين الجانبين.

وجاء في البيان الصادر اليوم من الاتحاد الأوروبي ، أن الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بسياسات النقل الأوروبية وتأثيراتها على لبنان، بما في ذلك الاستراتيجيتان الجديدتان للنقل البحري والمرافئ، إضافة إلى استعراض التطورات في قطاعات الطيران المدني والنقل البحري والبري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية لتحسين الكفاءة وتعزيز معايير السلامة.

كما بحث الجانبان سبل دعم قطاع الطاقة في لبنان، لا سيما بعد إنشاء الهيئة الناظمة، مع التركيز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الإقليمي. وتطرقت المناقشات أيضاً إلى ملفات البيئة وإدارة النفايات الصلبة وحماية التنوع البيولوجي، فضلاً عن تقييم تنفيذ خطة تعافي قطاع المياه والتحديات المناخية المستمرة، حيث جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع لبنان والتزامه بدعم الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية في هذه القطاعات.