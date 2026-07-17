الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

نجحت منظومات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الأردنية في التصدي ، صباح اليوم الجمعة، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها.

وأشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم.

كما لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط لم عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وبحسب المصدر ذاته ؛ فإن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مستمرة في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة.