التزموا اليقظة العالية.. نداء هام من أمريكا لمواطنيها في العراق

وجهت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها الموجودين على الأراضي العراقية بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

جاء ذلك في أعقاب الهجمات التي نُفِّذت بواسطة طائرات مسيّرة مدعومة من إيران في أربيل بتاريخ 15 يوليو.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها عبر منصة “ إكس ” قد تحدث اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

كما ذكّرت سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بوجود تحذير من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. يُنصح المواطنين الأمريكيين بما يلي: لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب، والخطف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة للحكومة الأمربكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب.

وأضافت : معلومات الرحلات الجوية

إذا كنت تخطط لمغادرة العراق، فتحقق من حالة رحلتك مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار، إذ قد تتغير جداول الرحلات دون إشعار يُذكر. كما يمكنك الاطلاع على معلومات الوصول والمغادرة في الوقت الفعلي عبر المواقع التالية:

•مطار أربيل الدولي: eia.krd/english/flight…

•مطار بغداد الدولي: flightradar24.com/data/airports/…

•مطار البصرة الدولي: flightradar24.com/data/airports/…

•مطار جلال طالباني الدولي (السليمانية): sulairport.krd



وتابعت :

لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل عملها، رغم تنفيذ أمر بالمغادرة الإلزامية لبعض الموظفين. ويمكن حجز مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وزادت : كما يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى المساعدة التواصل مع:

•سفارة الولايات المتحدة في بغداد: [email protected]

•القنصلية العامة الأمريكية في أربيل: [email protected]