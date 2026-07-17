قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين وباكستان تدعوان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران
دعاء أول جمعة من صفر للرزق وفك الكرب.. ردد أفضل الأدعية المستجابة
التزموا اليقظة العالية.. نداء هام من أمريكا لمواطنيها في العراق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب قبالة شبه جزيرة "أوسومي"
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا
مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «حق الطريق وآدابه»
الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا
نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التزموا اليقظة العالية.. نداء هام من أمريكا لمواطنيها في العراق

السفارة الأمريكية بالعراق
السفارة الأمريكية بالعراق
محمود نوفل

وجهت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها الموجودين على الأراضي العراقية بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

جاء ذلك في أعقاب الهجمات التي نُفِّذت بواسطة طائرات مسيّرة مدعومة من إيران في أربيل بتاريخ 15 يوليو.

 وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها عبر منصة “ إكس ” قد تحدث اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

كما ذكّرت سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بوجود تحذير من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. يُنصح المواطنين الأمريكيين بما يلي: لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب، والخطف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة للحكومة الأمربكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب.

وأضافت : معلومات الرحلات الجوية
إذا كنت تخطط لمغادرة العراق، فتحقق من حالة رحلتك مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار، إذ قد تتغير جداول الرحلات دون إشعار يُذكر. كما يمكنك الاطلاع على معلومات الوصول والمغادرة في الوقت الفعلي عبر المواقع التالية:
•مطار أربيل الدولي: eia.krd/english/flight… 
•مطار بغداد الدولي: flightradar24.com/data/airports/… 
•مطار البصرة الدولي: flightradar24.com/data/airports/… 
•مطار جلال طالباني الدولي (السليمانية): sulairport.krd 
 

وتابعت : 
لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل عملها، رغم تنفيذ أمر بالمغادرة الإلزامية لبعض الموظفين. ويمكن حجز مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد. 

وزادت : كما يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى المساعدة التواصل مع:
•سفارة الولايات المتحدة في بغداد: [email protected]
•القنصلية العامة الأمريكية في أربيل: [email protected]

العراق السفارة الأمريكية في العراق أربيل مطار أربيل الدولي مطار بغداد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

مصر للطيران

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

منصف بقرار

أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي وصلاح عبد الله

لقاء الخميسي في أحدث ظهور رفقة صلاح عبد الله

ولنا في الخيال حب

ولنا في الحب خيال يتصدر نسب المشاهدة في مصر

غادة عبد الرازق

أيمن سلامة يكشف مفاجأة غادة عبد الرازق في رمضان 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد