البنتاجون: نزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق ضروري من أجل ترسيخ سيادته

أكد البنتاجون، أن نزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق ضروري من أجل ترسيخ سيادة العراق وفرض سلطة قيادته، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال البنتاجون:" قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة ستقود من الآن فصاعدا جهود مكافحة الإرهاب داخل العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية يوم الخميس عن تشكيل لجنة تحقيق بعد إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود إلى سوريا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".