تهريب صواريخ.. أول تحرك من العراق بعد إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى سوريا

أعلنت السلطات العراقية يوم الخميس عن تشكيل لجنة تحقيق بعد إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود إلى سوريا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأضافت، أنه "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بأن عناصرها نجحت في إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية ، مشيرة إلى أن ‏التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب ‏الله.‏

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدد في وقت سابق حديثه عن تولي الرئيس السوري، أحمد الشرع، التعامل مع حزب الله في لبنان، مؤكدا " سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأعلى دقة من الإسرائيليين.