الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت ويؤكد تضامنه معهما

أدان الأردن، اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادتهما وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على تضامن الأردن الكامل مع البحرين والكويت، ووقوفه إلى جانبهما في جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.