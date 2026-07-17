طارق حامد يبحث عن طبيب للزمالك في الموسم الجديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن طارق حامد سيكون له دورًا إداريًا هامًا داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، كما أنه ساهم مؤخرًا في حل قضية التونسي فرجاني ساسي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الطبيب الإسباني لنادي الزمالك "جيرارد" رحل بشكل رسمي، وكان يتقاضى ما يقارب النصف مليون جنيه شهريًا.

وتابع: طارق حامد تحدث بشكل ودي مع محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، لترشيح أحد الأطباء المميزين للفريق الأول بالنادي.

وأضاف: طارق حامد يقود حاليا ملف التعاقد مع طبيب جيد لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي بالنادي خلال الموسم المقبل.