خالد الغندور يوجه سؤالا لجماهير الزمالك: صف ناديك في كلمة واحدة

وجّه الإعلامي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، طالبهم خلالها بالتعبير عن مشاعرهم تجاه النادي بكلمة واحدة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى جمهور الزمالك العظيم.. لو عايز توصف ناديك الزمالك بكلمة واحدة تعبر من خلالها عن مشاعرك تجاه القلعة الرياضية البيضاء الكبيرة.. ماذا تقول؟».

وتفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك مع منشور الغندور، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن حبهم وانتمائهم للنادي، واختار كل مشجع كلمة يراها الأقرب لوصف علاقته بالقلعة البيضاء



