خالد الغندور: إبراهيم عادل يتمسك بالاحتراف ويرفض العودة للدوري المصري

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند الدنماركي، لم يتلقَّ أي عرض رسمي من النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما جرى لم يتجاوز مرحلة الاستفسارات وجس النبض فقط، دون الدخول في مفاوضات رسمية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إبراهيم عادل أبلغ إدارة ناديه ووكيله برغبته الواضحة في الاستمرار بمسيرته الاحترافية في أوروبا، مؤكدًا أنه يضع أولوية كاملة لمواصلة الاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن اللاعب لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، حتى في حال رحيله عن ناديه الدنماركي، حيث يفضل الانتقال إلى نادٍ آخر خارج مصر ومواصلة مشواره الاحترافي، إيمانًا منه بأن هذه الخطوة هي الأفضل لتطوره الفني ومستقبله الكروي.