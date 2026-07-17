قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا
مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «حق الطريق وآدابه»
الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا
نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
ليس للجميع.. قانون الخدمة المدنية يحدد 4 حالات تستحق تخفيض ساعات الدوام
تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.. الآن
دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده.. التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام
الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نجاح خطة خفض الأسعار مرهون ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتطوير التجارة الداخلية

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة إعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق يمثل خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية تضمن استدامة النتائج، من خلال إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في منظومة الإنتاج والتوزيع والتجارة الداخلية، وليس مجرد طرف يتلقى القرارات.

وقال " صبور" إن الأسواق المصرية تمتلك قدرات كبيرة على تحقيق التوازن السعري إذا توافرت منظومة أكثر كفاءة في إدارة حركة السلع، مشيرًا إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر على الإنتاج، وإنما تمتد إلى ارتفاع تكلفة التداول والنقل والتخزين، وهو ما يستوجب الاستثمار في تطوير البنية اللوجستية وربط مناطق الإنتاج بمنافذ البيع الحديثة.

إنشاء منظومة موحدة لسلاسل الإمداد

وأضاف أن ما تضمنه البرنامج الحكومي من إنشاء منظومة موحدة لسلاسل الإمداد، وإقامة أسواق دائمة في المحافظات، يعكس إدراكًا لأهمية تحديث التجارة الداخلية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وخفض معدلات التضخم، مؤكدًا أن الأسواق المنظمة تقلل الفاقد، وتخفض تكلفة التشغيل، وتعزز المنافسة العادلة بين المنتجين والتجار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء شركة وطنية لإدارة البرنامج يجب أن يكون منطلقًا لشراكات استثمارية واسعة مع القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من خبراته في إدارة سلاسل التوريد، وتطبيق النظم الحديثة في النقل والتخزين والتوزيع، مشيرًا إلى أن نجاح أي منظومة اقتصادية يرتبط بقدرتها على جذب الاستثمار وتحفيز المنافسة، وليس فقط بالتوسع في الدور الحكومي.

وأكد "صبور"  أن التحول نحو إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات يمثل فرصة لتنمية التجارة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة إذا ارتبط ذلك بالتحول الرقمي في إدارة الأسواق، وتوفير قواعد بيانات دقيقة عن حجم الطلب وحركة السلع، بما يسهم في سرعة التدخل عند حدوث أي اختناقات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية يمثلان ضمانة حقيقية لاستقرار الأسواق على المدى الطويل، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع تقديم حوافز للمزارعين والمنتجين، وتيسير إجراءات التداول، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات الغذائية وسلاسل التبريد والتخزين، حتى تكتمل حلقات المنظومة الاقتصادية.

وأكد النائب أحمد صبور على أن استقرار الأسعار لن يتحقق عبر إجراءات رقابية فقط، وإنما من خلال بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، تتوافر فيه المنافسة العادلة، وتنخفض فيه تكاليف التداول، وتتعاون فيه الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

الحكومة برنامج وطني الاسعار خفض الاسعار برنامج مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

في عيد الأنبا بيشوي والأنبا كاراس.. الأنبا مكاري يدشن أواني المذبح ويرسم شمامسة جدد

الأنبا مارك والأنبا جابرييل

الأنبا مارك يدشن كنيسة "الأنبا كاراس والبابا كيرلس" بضواحي باريس

جانب من الاجتماع

الصحة : خطة تشغيلية وتسويقية مشتركة لتعظيم الاستفادة من المعامل المركزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد