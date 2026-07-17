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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| حملة لإزالة التعديات.. وإطلاق خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 17/7/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ  29.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة .

تنسيق حكومى متكامل لتنفيذ حملات الإزالة
تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم ، وترسيخ هيبة الدولة ، والحفاظ على حقوقها .

أسوان.. إزالة 295 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

جهود متنوعة

انطلقت اليوم فعاليات خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمركز ومدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقيادة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بهدف حماية النشء والشباب، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل القرى .

تنسيق متكامل لتنفيذ خطة التوعية
تم تنفيذ الخطة داخل الوحدات المحلية القروية بالكفور، والمنشية، والعتمور، وحجازة، والعباسية، وسلوا، والكاجوج، وإقليت، وفارس، من خلال تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديريات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الإجتماعى، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى، بما يحقق تكامل الأدوار وتوحيد الجهود فى مواجهة ظاهرة الإدمان.

إطلاق خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكوم أمبو

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

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