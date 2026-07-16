فى اليوم الختامى لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. طلاب أسوان يتوافدون على اللجان الامتحانية

فى اليوم الختامى لماراثون إمتحانات الثانوية العامة توافد الطلاب والطالبات بمحافظة أسوان اليوم، الخميس، لأداء امتحان مواد ( الأحياء – قسم علمى علوم ) ، (والرياضيات – التطبيقية – قسم علمى الرياضيات ) ، (والإحصاء للمجموعة الأدبية ) وذلك ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، البالغ عددهم نحو 10 آلاف و213 طالبا، على مستوى 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو"، وسط دعوات مكثفة من أولياء الأمور والآباء.

الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة دخول طلاب الثانوية إلى اللجان مبكرًا لمنع التكدس والزحام أمام اللجان الامتحانية، خاصة بعد حالة الزحام التى شهدتها بعض اللجان والمدارس فى أول يوم بالامتحانات.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على إجراءات التفتيش ومن ثم فتح باب المدرسة والسماح للطلاب بالدخول من الثامنة والرابع صباحًا حتى يتمكن رؤساء اللجان من القيام بعملهم فى تفتيش الطلاب وعدم السماح بالدخول بأي أجهزة إلكترونية اللجنة أو وسيلة غش.