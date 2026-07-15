منطقة أسوان الأزهرية تعقد التصفيات الأولية لمسابقة

عقدت منطقة أسوان الأزهرية التصفيات الأولية للموسم الخامس لمسابقة «المعلم المثقف» ضمن المشروع الوطني للقراءة، والتى أجريت عبر تطبيق « Zoom » برعاية فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومتابعة الأستاذة رؤى محمد يس، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.

وجرت أعمال التحكيم «أونلاين» أمام لجنة تحكيم متخصصة من ممثلي هيئة البحث العلمي بالمشروع الوطني للقراءة؛ لتقييم المتسابقين وفق المعايير المعتمدة للمشروع.

التصفيات الأولية

وصعد من هذه التصفيات للمشاركة فى المرحلة الثانية للتصفيات على مستوى المنطقة كل من :

المستوى الماسي : الأستاذ أحمد أبو الحسن محمد، معلم كبير لغة إنجليزية بمعهد الشيخ محمد عبد المولى بنين.

المستوى الفضي: الأستاذة الشيماء أحمد عبد الله،معلم خبير

موجه لغة عربية بإدارة أسوان التعليمية.

جدير بالذكر أن المسابقة تشترط عدة معايير منها، قراءة

كتب فى مجالات المعرفة المتنوعة، حيث يشترط قراءة 30 كتابًا للمشترك فى المستوى الفضي، وقراءة 50 كتابًا للمشترك فى المستوى الذهبي، وقراءة 100 كتابًا للمشترك فى المستوى الماسي، ثم تلخيصها ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للمشروع.