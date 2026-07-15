توفير 330 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بمركز ومدينة نصر النوبة، بما يسهم فى توفير سكن كريم وآمن للأسر المستحقة، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للقرى المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الإسكان

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة الإسكان ومحافظة أسوان .

وخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد بسيونى أنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1852 منزلاً بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة، بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 700 مليون جنيه .

دعم حكومى لإستكمال المشروع

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المشروع يحظى بدعم وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندسة راندة المنشاوى، وأيضاً وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم، حيث تم إعتماد 330 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027، بما يتيح إستكمال المستهدف المدرج بالخطة، على أن يتم توفير الإعتمادات المتبقية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 614 منزلاً آخر، والتى تجرى بها الأعمال حالياً على قدم وساق ضمن المشروع.

إشادة بالتعاون البرلمانى

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير إلى النائب محمد هلال عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، تقديراً لجهوده ومساهمته الجادة فى دعم المشروع، من خلال توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه فى نهاية العام المالى المنقضى 2025/2026، بما دعم معدلات تنفيذ المشروعات .

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

وكلف المهندس عمرو لاشين بتفعيل دور اللجنة الشعبية التى تضم ممثلين عن أهالى القرى، ونواب البرلمان، والقيادات الطبيعية، والمختصين بمركز نصر النوبة، وذلك لبحث 19 حالة وتحديد مدى إستحقاقها لإستكمال الأعمال بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى إختيار المنازل المستفيدة ، ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات قد تواجه التنفيذ.

إستكمال المعاينات وتسليم المنازل

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من جانب الأهالى، بما يسهم فى سرعة الإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة، إلى جانب مراجعة القرى التى تم خدمتها بمشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيداً لتسليم المنازل التى تم الإنتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة.

إستمرار تنفيذ مشروعات تحسين جودة الحياة

ووجه المهندس عمرو لاشين بمواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع معدلات التنفيذ، وتذليل أى معوقات، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن إستكمال المشروع وتحقيق الإستفادة القصوى للأسر المستحقة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بمركز نصر النوبة بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة، وتوفير سكن كريم للمواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.