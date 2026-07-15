قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام
أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع
مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت
الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال
الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين
عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمرها.. ويطالب شعبه بهذا الأمر
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حق الطريق.. اغتنام الإجازة الصيفية
ذكريات مارادونا وفوكلاند تعود إلى الواجهة.. وميسي وبيلينجهام يقودان معركة النهائي فى مباراة الأرجنتين وإنجلترا .. إيه الحكاية
تفوق على البرتغال والبرازيل.. منتخب مصر الـ13 بترتيب أفضل المنتخبات بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير 330 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بمركز ومدينة نصر النوبة، بما يسهم فى توفير سكن كريم وآمن للأسر المستحقة، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للقرى المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة. 

متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الإسكان

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة الإسكان ومحافظة أسوان .

وخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد بسيونى أنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1852 منزلاً بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة، بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 700 مليون جنيه .

دعم حكومى لإستكمال المشروع

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المشروع يحظى بدعم وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندسة راندة المنشاوى، وأيضاً وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم، حيث تم إعتماد 330 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027، بما يتيح إستكمال المستهدف المدرج بالخطة، على أن يتم توفير الإعتمادات المتبقية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 614 منزلاً آخر، والتى تجرى بها الأعمال حالياً على قدم وساق ضمن المشروع.

إشادة بالتعاون البرلمانى

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير إلى النائب محمد هلال عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، تقديراً لجهوده ومساهمته الجادة فى دعم المشروع، من خلال توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه فى نهاية العام المالى المنقضى 2025/2026، بما دعم معدلات تنفيذ المشروعات .

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

وكلف المهندس عمرو لاشين بتفعيل دور اللجنة الشعبية التى تضم ممثلين عن أهالى القرى، ونواب البرلمان، والقيادات الطبيعية، والمختصين بمركز نصر النوبة، وذلك لبحث 19 حالة وتحديد مدى إستحقاقها لإستكمال الأعمال بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى إختيار المنازل المستفيدة ، ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات قد تواجه التنفيذ.

إستكمال المعاينات وتسليم المنازل

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من جانب الأهالى، بما يسهم فى سرعة الإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة، إلى جانب مراجعة القرى التى تم خدمتها بمشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيداً لتسليم المنازل التى تم الإنتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة.

إستمرار تنفيذ مشروعات تحسين جودة الحياة

ووجه المهندس عمرو لاشين بمواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع معدلات التنفيذ، وتذليل أى معوقات، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن إستكمال المشروع وتحقيق الإستفادة القصوى للأسر المستحقة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بمركز نصر النوبة بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة، وتوفير سكن كريم للمواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

ترشيحاتنا

محمد رياض

المهرجان القومي للمسرح يواصل استعداداته النهائية لانطلاق الدورة التاسعة عشرة

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تكشف سر جمالها برد ساخر خلال العرض الخاص لفيلمها في الكويت

محمود غالي وهالة صدقي

هالة صدقي تظهر بتقنية الذكاء الاصطناعي.. محمود غالي يطرح كليب «الحلاوة دي»

بالصور

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد