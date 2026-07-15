الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وحقوق لبنان غير قابلة للتهاون

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن "صيغة الإطار" بدأت تحقق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن واشنطن باتت تصغي إلى الموقف اللبناني، وأن ملف لبنان أصبح مطروحاً على طاولة الرئيس الأمريكي، مع التشديد على أن حقوق لبنان تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، وفداً من "اللقاء الأرثوذكسي"، حيث أوضح أن "صيغة الإطار أفضل الممكن وقد بدأت تعطي مفاعيلها"، مؤكداً أن أهداف الدولة اللبنانية واضحة في حماية مصالحها الوطنية.

وشدد الرئيس اللبناني على أن "حق الاختلاف مشروع، لكن الخلاف ليس كذلك"، داعياً إلى أن يكون الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية بعيداً عن المصالح الشخصية، ومؤكداً أن "الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات، بل يدمرها"، وحث اللبنانيين على التمسك بما يحمي وطنهم ويصونه من الأطماع الخارجية.

وأشار عون إلى أن الطريق أمام لبنان لا يزال مليئاً بالتحديات والصعوبات، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق نتائج تسهم في وضع حد لـ"حمّام الدم".

من جانبه، أكد الأمين العام لـ"اللقاء الأرثوذكسي" والنائب السابق مروان أبو فاضل دعم اللقاء لمواقف رئيس الجمهورية وخطواته الرامية إلى إخراج لبنان من أزمته، معتبراً أن وحدة اللبنانيين والالتفاف حول المؤسسات الدستورية يمثلان المدخل الأساسي لحماية البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.