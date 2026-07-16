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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..استكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة..وعقدالتصفيات الأولية لمسابقة «المعلم المثقف»

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 15/7/2026 أحداث متنوعة .

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بمركز ومدينة نصر النوبة، بما يسهم فى توفير سكن كريم وآمن للأسر المستحقة، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للقرى المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة. 

متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الإسكان

وخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد بسيونى أنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1852 منزلاً بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة، بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 700 مليون جنيه .

توفير 330 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

جهود متنوعة

عقدت منطقة أسوان الأزهرية التصفيات الأولية للموسم الخامس لمسابقة «المعلم المثقف» ضمن المشروع الوطني للقراءة، والتى أجريت عبر تطبيق « Zoom » برعاية فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومتابعة الأستاذة رؤى محمد يس، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.

وجرت أعمال التحكيم «أونلاين» أمام لجنة تحكيم متخصصة من ممثلي هيئة البحث العلمي بالمشروع الوطني للقراءة؛ لتقييم المتسابقين وفق المعايير المعتمدة للمشروع.

وصعد من هذه التصفيات للمشاركة فى المرحلة الثانية للتصفيات على مستوى المنطقة كل من : 
المستوى الماسي : الأستاذ أحمد أبو الحسن محمد، معلم كبير لغة إنجليزية بمعهد الشيخ محمد عبد المولى بنين.
المستوى الفضي: الأستاذة الشيماء أحمد عبد الله،معلم خبير 

منطقة أسوان الأزهرية تعقد التصفيات الأولية لمسابقة

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