لم يحقق معنا أحد.. أشرف عبدالعزيز يكشف عن مفاجآت في قضية زيزو والزمالك

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى اللاعب يثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع ينتظر حيثيات الحكم تمهيدًا للتظلم عليه.

زيزو

وقال أشرف عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "تفاجأت بصدور بيان يفيد بحفظ شكوى زيزو، لكن في المقابل شكوى الزمالك أيضًا تم حفظها، رغم أن النادي تقدم بها قبل اللاعب بحوالي 10 أيام، والموضوع بقاله سنة و3 شهور".

وأضاف: "تم الانتهاء من جلسات الاستماع في نوفمبر 2025، ومنذ صدور القرار وأنا بتعرض لاتصالات كثيرة من الناس تسألني عن الخطوات المقبلة، لكننا ننتظر أولًا معرفة حيثيات الحكم".

وتابع: "أنا لم أمثل أمام لجنة شؤون اللاعبين الحالية ولم يتم التحقيق معنا، وكل الجلسات كانت أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة".

وأوضح: "تلقينا خطابًا من اتحاد الكرة بتاريخ 6 يوليو يمنحنا مهلة أسبوعين للرد بشأن الإعلانات التي قيل إن زيزو شارك فيها، ورددت بأن الزمالك إذا كان لديه مستندات تثبت ذلك فليقدمها، لأن زيزو لم يشارك في أي إعلانات إلا بعد انتقاله إلى الأهلي، ولذلك من غير المفهوم صدور قرار بحفظ الشكوى قبل انتهاء مهلة الرد".

وأشار إلى أن اللاعب المصري ملزم باستنفاد درجات التقاضي المحلية قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، قائلًا: "لو كان لاعبًا أجنبيًا كان ممكن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية مباشرة، لكن اللاعب المصري لازم يبدأ باتحاد الكرة ثم لجنة التظلمات".

وكشف محامي زيزو عن أبرز طلبات الزمالك في شكواه، والتي تضمنت إلزام اللاعب بسداد 25 مليون جنيه، والاطلاع على جواز سفره للتحقق من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، وإيقافه لمدة 6 أشهر، وتوقيع غرامة مالية عليه، إلى جانب توقيع عقوبة على النادي الأهلي واحتفاظ الزمالك بحقه في طلب التعويض.

وأضاف: "ذهبت إلى اتحاد الكرة أكثر من 20 مرة للاستفسار عن موعد صدور القرار، ومع ذلك لم أمثل أمام لجنة شؤون اللاعبين".

واختتم أشرف عبدالعزيز تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن يتم الاستئناف خلال 10 أيام، لكننا لم نتسلم حيثيات الحكم حتى الآن، وطلبناها رسميًا عبر البريد الإلكتروني. والحديث عن فوز الزمالك بالقضية غير صحيح، فلا الزمالك كسب ولا زيزو كسب، ونحن سعداء بالقرار لأنه يتيح لنا التظلم عليه، كما أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على مكافأة كأس مصر رغم مشاركته في جميع المباريات باستثناء النهائي، ولذلك سنتظلم على القرار، وفي النهاية سنلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهذا كان قرارنا منذ اليوم الأول".