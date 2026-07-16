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الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية.. وصفارات الإنذار تدوي في البحرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية.. وصفارات الإنذار تدوي في البحرين

الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية
القسم الخارجي

 أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتوجه إلى الأماكن الآمنة.

وبحسب البيانات الرسمية المتداولة، أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، في حين أكدت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار كإجراء احترازي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط تقارير عن هجمات متبادلة واستهداف قواعد ومواقع عسكرية في المنطقة، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاوف بشأن اتساع رقعة المواجهة في الخليج.

ولا تزال التطورات متسارعة، ومن المتوقع صدور بيانات رسمية إضافية من الكويت والبحرين وإيران خلال الساعات المقبلة لتوضيح حجم الهجمات ونتائج عمليات الاعتراض.

الدفاعات الجوية الكويت ايران الجيش الكويتي الحرب

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