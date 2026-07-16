محمد مراد: صلاح أيقونة الكرة المصرية.. وتواضعه يسبق نجوميته

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، أن محمد صلاح يعد أيقونة للكرة المصرية وأحد أساطيرها، مشيدًا بتواضعه الكبير وطريقة تعامله مع الجميع داخل بعثة المنتخب.

منتخب مصر

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن محمد صلاح كان اللاعب الأكثر طلبًا من جانب القنوات التليفزيونية لإجراء المقابلات خلال كأس العالم، يليه عمر مرموش ثم بقية اللاعبين الذين تألقوا في البطولة.

وأضاف أن صلاح كان يتعاون بشكل كامل مع وسائل الإعلام، حيث يبدأ بإجراء لقاءات مع القناة صاحبة الحقوق، ثم منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعدها يجري مقابلات إضافية في حال حصوله على جائزة أفضل لاعب، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، ليصل إجمالي مقابلاته في بعض الأحيان إلى نحو تسعة لقاءات.

وأشار مراد إلى أن قائد منتخب مصر يتمتع بتواضع كبير رغم مكانته العالمية، كما يحرص دائمًا على دعم زملائه داخل المنتخب، ويمنحهم النصائح والتعليمات باستمرار، في مشهد يعكس دوره القيادي داخل صفوف الفراعنة.