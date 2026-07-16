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الجيش الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا ولن يُعاد فتحه إلا بشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا ولن يُعاد فتحه إلا بشروط

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، الخميس، أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مشددًا على أن استئناف الملاحة عبره مرهون بالتزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والامتثال للنظام القانوني الإيراني المنظم لحركة السفن في المضيق.

وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، إن "الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فرض فتح مضيق هرمز بالقوة"، مؤكدًا أن "الالتزام بمذكرة التفاهم واحترام القوانين الإيرانية هو السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة".

وأضاف أن القوات الإيرانية تواصل فرض سيطرتها على المنطقة، مشيرًا إلى أن "العدو أنشأ ممرًا غير قانوني جنوب مضيق هرمز، وقد تصدينا لهذا الإجراء"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة ذلك الممر أو الإجراءات التي اتخذتها القوات الإيرانية حياله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ إجراءات بحرية استهدفت ناقلة نفط قالت إنها كانت في طريقها إلى ميناء خرج الإيراني، في إطار تطبيق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على طهران.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله محل اهتمام واسع من الأسواق والدول المستوردة للطاقة.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على التصريحات الإيرانية بشأن استمرار إغلاق المضيق أو الاتهامات المتعلقة بإنشاء ممر بحري غير قانوني، فيما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية مراقبة التطورات وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

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