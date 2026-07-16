جنون في بوينس آيرس.. الآلاف يحتفلون بتأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2026

شهدت شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أجواءً احتفالية استثنائية، بعدما خرج آلاف المشجعين إلى الميادين، وعلى رأسها ساحة المسلة الشهيرة، احتفالًا بتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

منتخب الارجنتين

ورفعت الجماهير الأعلام الأرجنتينية ورددت الهتافات احتفاءً بمنتخبها، وسط أجواء صاخبة استمرت حتى ساعات متأخرة، في مشاهد عكست فرحة الجماهير باقتراب منتخب "التانجو" من الحفاظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، بعدما حجز "لا روخا" بطاقة العبور على حساب فرنسا، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل العالم الجديد.