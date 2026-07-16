حظر تغيير نظام أجر العامل دون موافقته في قانون العمل

أكد قانون العمل التزام أصحاب الأعمال بعدم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته، مع ضمان احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

وتنص المادة (۱۱) على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

التزامات صاحب العمل

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وحسب القانون يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.