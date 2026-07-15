برلماني: تطوير القطاع الصحي أولوية وطنية.. والمواطن يجب أن يشعر بجودة الخدمة على أرض الواقع

شارك النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، في الحلقة النقاشية التي نظمها حزب حماة الوطن، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة واقع ومستقبل القطاع الصحي، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات، وجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد النائب محمود مرسي أن تطوير القطاع الصحي يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، باعتباره أحد الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على أن نجاح خطط الإصلاح والتطوير يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وأضاف مرسي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية الصحية، ودعم المبادرات الرئاسية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق ومواجهة التحديات القائمة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

الاستماع إلى التحديات

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية، وتوفير الأطقم والمستلزمات الطبية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأشار مرسي إلى أن المواطن يجب أن يكون محور أي خطط لتطوير المنظومة الصحية، وأن يشعر بنتائج الإصلاح من خلال سهولة الحصول على الخدمة وجودتها، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الجيدة حق أساسي لكل مواطن وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

وشهد اللقاء حضور قيادات حزب حماة الوطن وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين بمجلسي النواب والشيوخ، حيث تناولت المناقشات سبل الارتقاء بالخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية، ودعم المبادرات الصحية التي تستهدف تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.

وتأتي مشاركة النائب محمود مرسي في إطار حرصه على متابعة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ملف الصحة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والوقائية.