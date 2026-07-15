كيبلر: تراجع ثقة شركات الشحن في مسار نصح به ترامب

أفادت منصة (كيبلر) المتخصصة في بيانات الشحن البحري، اليوم الأربعاء، بوجود تراجع متزايد في ثقة شركات الشحن في استخدام المسار الجنوبي المُحاذي للساحل العُماني، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للسفن “باستخدام هذا الممر”.

ونقلت شبكة CBS الإخبارية الأمريكية عن المنصة أن عدد السفن التي عبرت المضيق ارتفع بشكل طفيف أمس الثلاثاء إلى 21 سفينة، إلا أن جميعها استخدمت الممرات الشمالية القريبة من السواحل الإيرانية، وهي المسارات التي كانت السلطات الإيرانية قد أوصت السفن باتباعها بالتنسيق مع قواتها العسكرية، قبل أن تعلن طهران في وقت سابق من الأسبوع إغلاق المضيق بالكامل.

وأضافت أن الوضع الأمني شهد مزيدًا من التدهور بعد التحقق من وقوع 3 هجمات إضافية قبالة سواحل سلطنة عُمان، ليرتفع إجمالي الحوادث المؤكدة إلى 56 حادثًا، أسفرت عن مقتل 17 من أفراد الأطقم البحرية.