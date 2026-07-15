نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، مع السفير الفلسطيني لدى موسكو “عبد الحفيظ نوفل”، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان- أن المباحثات ركزت على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما مستجدات النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي مع التركيز على الوضع في قطاع غزة.

وأضافت أن الجانبين تناولا أيضًا عددا من القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشيرة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي استقبل السفير الفلسطيني بناءً على طلب الأخير، وفق قناة (روسيا اليوم).