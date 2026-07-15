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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: مباراة إنجلترا والأرجنتين «مصارعة» وليست كرة قدم.. والدفاع أضعف خط

مباراة إنجلترا والأرجنتين
مباراة إنجلترا والأرجنتين
علا محمد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، على مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم، واصفًا إياها بـ"المصارعة".

وكتب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مباراة إنجلترا والأرجنتين مباراة مصارعة في شكل كرة قدم، ضرب وزق وشد تيشيرت.. كل ده من جانب الأرجنتين، المهم إن دفاع الفريقين هو أضعف خط عند كل منهما، ولذلك من يصمد حيكسب، ما زالت أرجح وأتمني إنجلترا تفوز".

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، المقامة على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب المنتخبين، مع التزام تكتيكي واضح وتبادل للاستحواذ على الكرة، لكن دون فرص حقيقية كفيلة بهز الشباك.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضلية نسبية في السيطرة على مجريات اللعب، بينما اعتمد المنتخب الأرجنتيني على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لإغلاق المساحات والحد من خطورة المنافس.

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: ريس جيمس، جون ستونز، مارك جويهي، جيد سبينس.
الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.
الهجوم: مورجان روجرز، أنتوني جوردون، هاري كين.
 

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.
الوسط: جوليانو سيميوني، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، إذ تمثل أول لقاء يجمع ليونيل ميسي بمنتخب إنجلترا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي بلقب مونديال 1966.

فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق إنجلترا الأرجنتين كأس العالم

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